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Quartier résidentiel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf

Bat Yam, Israël
depuis
$1,62M
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ID: 36493
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

MAGNIFIQUE PROJET NEUF AU COEUR DE BAT YAM. EMPLACEMENT IDEAL PROCHE DU TRAMWAY, DE LA PLAGE, DE LA RUE BALFOUR AVEC TOUS SES COMMERCES ET DE LA RUE ATSMAOUT

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Bat Yam, Israël
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