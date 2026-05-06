  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv

Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,50M
;
8
Laisser une demande
ID: 35813
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Malachi, 9

À propos du complexe

Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de cafés, restaurants, boutiques et espaces piétons. Livraison prévue : Février 2027 Typologies disponibles Appartements de 2, 3 et 4 pièces à partir de 5.680.000NIS Appartements-jardin avec espace paysager privatif Penthouses avec vastes terrasses panoramiques Terrasses spacieuses offrant lumière naturelle Prestations et équipements Hall d’entrée prestigieux et espaces communs raffinés Parking robotisé souterrain privé Aménagement paysager harmonieux du quartier résidentiel Technologies modernes et matériaux haut de gamme Les points forts Emplacement premium : à 5 minutes à pied du parc Yarkon, de la plage et du port de Tel-Aviv Résidence à taille humaine — nombre limité d’appartements Forte demande immobilière dans le quartier et excellent potentiel d’investissement Prestations haut de gamme pensées pour une qualité de vie optimale

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel 3 pièces immeuble neuf rue bloch avec parking, cave et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,10M
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$669,800
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel 3 pièces à la marina d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$459,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,87M
Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d'Arnona à Jérusalem. Dans le projet boutique « Bustan Arnona » composé de 6 étages seulement avec 22 appartements dans l'immeuble. Dernier penthouse 4 pièces de 139m² + 54,5m² de terrasses…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,00M
Au cœur de la Ville Blanche, dans une rue calme à proximité du boulevard Ben Gourion, un nouveau projet d'immeuble boutique de 5 étages avec un nombre limité de résidences voit le jour — à l’architecture contemporaine, tout en s’inspirant du caractère du Tel Aviv historique. Projet de démo…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,45M
Nouveauté en vente en exclusivité ! 23, rue Ahavat Zion Rue calme et prestigieuse, à proximité de Kikar Hamedina. Spacieux et lumineux appartement de 3 pièces (facilement transformable en 4 pièces). Rénové de fond en comble il y a 3 ans. Surface habitable de 87 m² (selon Tabou). Situé au 6è…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller