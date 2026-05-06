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Quartier résidentiel Charmant 3 pièces en exclusivité au cœur du centre-ville de hadera au calme

Hadera, Israël
depuis
$493,000
06/05/2026
$493,000
05/05/2026
$490,100
;
8
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ID: 35688
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Charmant 3 pièces en exclusivité au cœur du centre-ville de Hadera au calme ! Caractéristiques : - Appartement 3 pièces d'environ 70 m² - Terrasse - Au 4ème étage sur 6 - Ascenseur - Cadastré - Excellent emplacement - Prix attractif Au pied de l'immeuble : supermarché Carrefour, jardin pour enfants et à quelques minutes de la gare routière et des axes principaux. Proche de la communauté francophone Kavod Hatorah. Excellent investissement ! Emplacement de choix ! Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licence Professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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