  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre-ville

Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre-ville

Nahariya, Israël
depuis
$523,900
;
5
Laisser une demande
ID: 36467
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Jabotinsky

À propos du complexe

En plein centre de Nahariya, situé dans une rue calme et recherchée. Il a tout d'un grand, à petit prix : balcon/terrasse, mamad, ascenseur, cave, parking et spacieux et lumineux !

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces à ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$909,220
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre-ville
Nahariya, Israël
depuis
$523,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces quartier neve illan
Ascalon, Israël
depuis
$503,620
Bel appartement 4 pièces à Neve Illan, rue Elie Cohen
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,89M
Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien prisé à voir rapidement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,18M
Projet neuf à Holyland Jerusalem, situé dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et à 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène à tout Jérusalem. Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport. Parking et cave pour chaque appartement. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller