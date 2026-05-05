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Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$503,620
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11
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ID: 36446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Martin Buber

À propos du complexe

La seule résidence avec des 2 pièces avec balcon en bord de mer ! Emplacement de rêve : devant la plage "Miami", où se trouvent tous les restaurants et cafés à la mode. À proximité du supermarché "Victory", du traiteur "La Mamounia", du grand "Parc des Pirates", de moyens de transport... Unique à Ashdod, 2 pièces 52 m² avec 6 m² balcon, avec 2 ascenseurs, mamad, parking, climatisation... Ne cherchez plus, vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

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