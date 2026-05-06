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Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
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ID: 35550
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Trumpeldor, 22

À propos du complexe

Appartement à vendre en exclusivité au 10 rue Hovevei Zion ✨️✨️✨️ En process TAMA 1 (Ajout d un ascenseur + immeuble en rénovation) Magnifique appartement rénové de 55 m² au 2e étage et demi (sans ascenseur) Balcon fermé 2 pièces spacieuses et lumineuses 1 salle de bain et toilette Abris dans l immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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