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Quartier résidentiel Bien d’exception face à la mer et la plage de l'hotel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 35518
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Motskin Avenue, 3

À propos du complexe

À vendre, dans le vieux nord de Tel-Aviv, à quelques pas de la mer et de la plage du Hilton, exceptionnel penthouse de très grand standing avec vue mer imprenable. D’une superficie d’environ 300 m² (Duplexe), prolongé par 178 m² de terrasses, ce bien rare offre des volumes spectaculaires et une expérience de vie unique face à la Méditerranée. Superbe piscine privée sur le toit, accessible par un élégant escalier flottant au design architectural, pour des moments exclusifs entre ciel et mer. Penthouse entièrement neuf, conçu avec des matériaux d’exception et des finitions ultra haut de gamme. Vendu entièrement meublé, avec mobilier de prestige et les appareils électroménagers les plus luxueux. 5 places de parking en sous-sol complètent ce bien d’exception. Entrée immédiate, Prix sur demande. Pour plus de détails en privé, Aya

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Tel-Aviv, Israël
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