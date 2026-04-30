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Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,920
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8
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ID: 35228
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Rue George Washington (Keter David) Appartement de 4 pièces – 120 m² 4ᵉ étage sur 8 Entièrement meublé haut de gamme Spacieux et lumineux Parking Balcon cachère pour Soukka Débarras Arnona annuelle : 9 200 NIS Charges de copropriété : 2 400 NIS par mois

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
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Épiceries

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