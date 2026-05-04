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Quartier résidentiel Face au lac

Ascalon, Israël
depuis
$639,600
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ID: 35511
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Appartement en première ligne face au lac avec balcon souccah Superbe appartement 4 pièces, spacieux et lumineux, offrant une vue dégagée. Immeuble de charme de 4 étages Climatisation centrale et individuelle dans chaque pièce Débarras attenant, parking privé

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Ascalon, Israël
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