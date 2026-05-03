  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana

Raanana, Israël
depuis
$5,39M
;
3
Laisser une demande
ID: 35509
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaYovel, 28 26

À propos du complexe

SUPERBE PENTHOUSE DUPLEX DE 5 PIECES AU CENTRE DE RAANANA BIEN D EXCEPTION IDEALEMENT SITUE A PROXIMITE DES ECOLES ET COMMERCES TERRASSE EXCEPTIONNELLE DE 25 M AVEC VUE DEGAGEE CLIMATISATION. DOUBLE VITRAGE. MAMAD. PORTE BLINDEE. ASCENSEUR DE CHABBAT.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Jérusalem, Israël
depuis
$23,000
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces remis à neuf, idéal pour jeune couple
Jérusalem, Israël
depuis
$1,476
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Safed, Israël
depuis
$1,85M
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 piÈces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Raanana, Israël
depuis
$5,39M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Vous recherchez un projet neuf à Netanya ? Mardochée Khayat vous invite à vivre dans un de nos projets résidentiels de Netanya au pied du kikar. Le projet est situé au cœur de la ville dans l'un des emplacements les plus convoités de Netanya. Caractéristiques du projet : L'architecture de l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Petite rue calme proche de Ben Yehuda et Bugrashov. Immeuble bien entretenu. 1er étage élevé - appartement sur rue. 134m² à rénover avec 2 entrées. Possibilité de faire 2 unités. Énorme potentiel. 48 500 shekels/m². Affaire à saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Afficher tout Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,59M
Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller