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Quartier résidentiel 3 pièces neuf avec ascenseur proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
3
ID: 35148
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 250

À propos du complexe

Immeuble neuf - Livraison juin 2024 Ascenseur, vue mer partielle Très lumineux, 3 minutes à pied de la plage Appartement parfait pour investissement, pied-à-terre, Airbnb

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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