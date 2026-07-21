  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Produit rare : balcon souccah, vue ouverte et étage élevé à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Produit rare : balcon souccah, vue ouverte et étage élevé à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35222
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    David HaReuveni, 25

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de David HaReouveni à Jérusalem, au cœur d’un environnement religieux de qualité, se dévoile un appartement qui incarne parfaitement l’équilibre entre confort moderne et mode de vie juif. Ce 4 pièces spacieux d’environ 100 m², en excellent état, se situe en étage élevé et bénéficie d’une vue dégagée ainsi que d’une luminosité exceptionnelle grâce à ses deux expositions nord et est. L’espace extérieur offre deux balcons agréables dont un véritable balcon souccah, permettant de vivre les fêtes dans des conditions idéales. L’appartement dispose également d’un Mamad, d’un parking privé en sous-sol inscrit au cadastre, d’une grande cave, d’un chauffage au sol et d’un ascenseur Shabbat. L’immeuble est de standing, bien entretenu, et le bien est disponible immédiatement, ce qui en fait une opportunité rare pour une famille religieuse à la recherche de confort, de lumière et d’un cadre de vie privilégié.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Afficher tout Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Quartier résidentiel Centre-ville de jérusalem, limitrophe rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,64M
En plein centre-ville de Jérusalem, à quelques minutes à pied de la Grande Synagogue et à proximité de Mamilla. Immeuble de standing avec gardien 24h/24, piscine, jacuzzi et salle de sport. Appartement de 3 pièces de 80 m² avec 2 chambres à coucher et 2 salles de bains. Salon spacieux. 1 cav…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Quartier résidentiel Sublime pentahouse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,20M
sublime pentahouse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces en face de la cinémathèque et à deux pas de rothschild - livraison 30 mois
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
Exclusivité | Centre-ville de Tel Aviv Situé au 13 rue Sprinzak, dans un quartier calme et recherché, à proximité de la Cinémathèque et de toutes les institutions culturelles de Tel Aviv : Un appartement neuf de 3 pièces en construction, aux prestations haut de gamme et à l'agencement optima…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller