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Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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ID: 35500
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 37

À propos du complexe

Produit unique ! Immeuble historique à 2 pas de l'hôtel Montefiore. Très belle hauteur sous plafond, balcon, beaux volumes. Calme. Adresse exceptionnelle.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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