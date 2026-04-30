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Quartier résidentiel Grand 3 pièces + balcon avec ascenseur et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
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ID: 35488
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 54 Frenchy

À propos du complexe

Grand 3 pièces + balcon 81m² + 4m² de balcon 3e étage avec ascenseur + parking Immeuble Bauhaus rénové

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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