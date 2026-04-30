Quartier résidentiel Centre ville. renove

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RAANANA CENTRE-VILLE | LOCATION 5 PIÈCES À PIED DE TOUT
Situé en plein centre de Raanana, cet appartement de 5 pièces de 120 m² offre un cadre de vie pratique et agréable, avec tout accessible à pied.
Un bien fonctionnel, idéal pour une famille qui souhaite être au cœur de la ville.
✔️ 120 m² habitables
✔️ 2ᵉ étage
✔️ Terrasse de 5 m²
✔️ Parking
✔️2 salles de bain
✔️ inclus mamad
Ce qu’on aime :
Un emplacement central, vivant, avec commerces, écoles et transports à proximité immédiate.
Ici, on pose la voiture… et on fait tout à pied.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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