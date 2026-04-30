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Quartier résidentiel Centre ville. renove

Raanana, Israël
depuis
$9,000
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ID: 35336
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

À propos du complexe

RAANANA CENTRE-VILLE | LOCATION 5 PIÈCES À PIED DE TOUT Situé en plein centre de Raanana, cet appartement de 5 pièces de 120 m² offre un cadre de vie pratique et agréable, avec tout accessible à pied. Un bien fonctionnel, idéal pour une famille qui souhaite être au cœur de la ville. ✔️ 120 m² habitables ✔️ 2ᵉ étage ✔️ Terrasse de 5 m² ✔️ Parking ✔️2 salles de bain ✔️ inclus mamad Ce qu’on aime : Un emplacement central, vivant, avec commerces, écoles et transports à proximité immédiate. Ici, on pose la voiture… et on fait tout à pied.

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Raanana, Israël
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