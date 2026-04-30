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Quartier résidentiel Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad

Raanana, Israël
depuis
$3,58M
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ID: 35346
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

superbe 4 pièces entièrement rénové, prestations de standing et confort absolu. Situé au 6ème étage sur 7, cet appartement bénéficie d'une luminosité naturelle exceptionnelle et d'une vue totalement dégagée sur un environnement résidentiel paisible. ​ ​Surface généreuse : 117 m² optimisés. ​Terrasse Souccah d'environ 14 m² pour vos moments de détente. ​Espace Nuit : Belle suite parentale avec salle de douche privative. ​Cuisine : Neuve, moderne et prête à l'emploi. ​ ​Sécurité : Mamad (chambre forte) intégré. ​Commodités : Ascenseur et place de parking privative. ​Prestations : Rénovation de goût, aucun travaux à prévoir. Une opportunité rare sur le marché actuel. Ce bien combine l'effervescence du centre-ville avec le calme d'une vue dégagée sur les villas environnantes. Idéal pour une famille ou un investissement de qualité.

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Raanana, Israël
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Alimentation et boissons
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