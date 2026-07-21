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Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec ascenseur, parking, cave et balcon

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
2
ID: 35219
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, Ambassade de Pologne

À propos du complexe

Immeuble neuf. Étage élevé. 4 pièces avec grand balcon de 14m². Parking et cave inclus.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
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