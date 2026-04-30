Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !

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En exclusivité, RE/MAX Hadera vous présente dans la catégorie "COLLECTION", une splendide villa de 8 pièces, située à Beit Eliezer, à quelques minutes du quartier Park, dans une des plus belles rues résidentielles de Hadera.
Caractéristiques :
- Un immense terrain de 700 m² (très rare !)
- Une surface habitable de 370 m² répartie sur 3 étages avec un ascenseur !
- Une cuisine design luxueuse avec un îlot central, comme dans les catalogues !
- Un espace de réception spacieux avec des baies vitrées donnant sur l'extérieur
- Une suite parentale royale avec accès privé au jardin
- Un vaste sous-sol avec une salle de cinéma !
- Un espace extérieur paradisiaque : une cuisine de luxe, une superbe piscine, un jardin incroyable avec des arbres fruitiers et tropicaux
- En plus, une unité indépendante
- Et bien d'autres surprises, le tout étant du plus haut standing...
Bref une propriété unique et rare, une villa de rêve !
Beezrate Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h !
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
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