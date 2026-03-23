Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !

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BZH
Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un appartement de 4 pièces, fraîchement livré par le promoteur réputé Aura !
Ses caractéristiques :
✅ Appartement neuf de 4 pièces de 100 m² environ,
✅ Belle mirpeset de 12 m² environ,
✅ Pièce à vivre lumineuse,
✅ Suite parentale avec sa salle d'eau,
✅ 2 chambres supplémentaires dont un mamad,
✅ Une deuxième salle de bain,
✅ Espace buanderie,
✅ Au 8ème étage,
✅ Ascenseur de Shabbat,
✅ Parking souterrain !
Immeuble avec un très beau lobby, entrée sécurisée par digicode, espace de jeux au pied de la résidence, galerie commerciale à venir.
Dans un quartier agréable proche à pied d'une boulangerie, des écoles, des commerces et des bus, des communautés.
Proche des axes autoroutiers 2 et 4, et à 10 minutes environ de la gare de train.
Disponibilité immédiate.
Loyer : 5.800 NIS par mois !
Pour en savoir plus, contactez-nous : RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
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Hadera, Israël
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