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Quartier résidentiel 3 pièces à rénover + 2 balcons proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35221
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sirkin, 3

À propos du complexe

Rue Sirkin (proche Bugrashov) Grand 3 pièces de 68m² net + 12m² de balcons sur rue Immeuble Bauhaus non rénové Belle hauteur sous plafond

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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depuis
$1,24M
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depuis
$1,48M
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depuis
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Bel appartement de 4 pièces comprenant une suite parentale (salle de bain et dressing). Spacieux et bien entretenu, entièrement climatise, cet appartement lumineux est exposé plein sud. L'immeuble, propre et bien entretenu, est équipé de 2 ascenseurs
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