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Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place

Petah Tikva Subdistrict, Israël
Vendu ou obsolète
3
ID: 35095
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Adresse
    David Remez

À propos du complexe

À vendre – Kfar Saba | Projet à finaliser Un vrai avantage : vous évitez toute la phase administrative et partez d'une base existante. Sur un terrain de 492 m², cette propriété dispose d'un permis de construire validé et d'une structure déjà réalisée. Ce qui est en place : • Structure • Toiture avec charpente apparente • Murs extérieurs • Réseaux électriques et plomberie Projet actuel : 150 m² habitables ✔️ Permis autorisant la construction d'une deuxième maison indépendante L'intérieur reste entièrement à aménager, offrant une liberté totale pour concevoir votre maison. ? Plans et vidéo disponibles sur demande

Localisation sur la carte

Petah Tikva Subdistrict, Israël
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