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Quartier résidentiel Grand 4 pièces de standing avec vue sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
6
ID: 35214
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 29

À propos du complexe

En plein cœur de Tel Aviv, proche du Théâtre d'Habima. 120m² habitables de standing avec 3 chambres à coucher, grand living et cuisine indépendante. Produit de standing à saisir.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
depuis
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Référence : TL 2637 Quartier : Centre-ville, à 6 minutes à pied de la plage, dans une impasse très calme qui donne un accès direct au shouk Hacarmel Immeuble de 5 étages Joli 3 pièces dont mamad Rénové Surface de 60 m2 Petit balcon de 4 m2 3e étage avec ascenseur Climatisation Parking
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