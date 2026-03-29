Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec une terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !

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BZH
Situé dans la rue Hanevel dans le quartier religieux recherché, au sein d'un immeuble moderne, un petit bijou !
RE/MAX Hadera vous propose un appartement de 3 pièces lumineux à la vente.
Caractéristiques :
- Appartement spacieux de 3 pièces de 80 m²
- Terrasse Soucca de 18 m² avec vue dégagée
- Au 14ème étage sur 15
- Suite parentale avec sa salle d'eau
- Chambre supplémentaire sécurisée
- Salle de bains avec sa baignoire
- Au total 2 toilettes
- Cave adjointe
- Parking privé
- Ascenseur de Shabbat
Excellent emplacement ! Quartier pavillonnaire proche des commodités du centre-ville, d'établissements d'enseignement, synagogues et des axes routiers.
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RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
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Hadera, Israël
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