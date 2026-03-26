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Quartier résidentiel 2 pièces en plein centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
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ID: 35038
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Giyora, 12

À propos du complexe

À vendre en exclusivité Dans une rue calme et centrale, près du centre commercial Dizengoff Rue Bar Giora Au Rdc surelevé (quelques marches) Appartement 2 pièces (aménageable en 3 pièces) Environ 60 m², très lumineux avec de hauts plafonds Orientation sud et ouest L'immeuble est en cours de rénovation, notamment pour l'accès à l'immeuble et un escalier rafraîchissant. L'appartement est très bien entretenu et actuellement loué. Facilités d'agencement Miklat dans l immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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