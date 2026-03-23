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Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
;
6
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ID: 35013
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Borochov, 35

À propos du complexe

Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques minutes du tramway et à proximité de toutes les commodités de Jérusalem. Borochov combine : Tranquillité et verdure Accessibilité et connectivité Cadre de vie moderne et sécurisé C’est l’opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou investir dans un quartier à fort potentiel de valorisation. Dans ce contexte, l’acquisition d’un appartement neuf sur la rue Borochov représente une véritable opportunité. Entre la modernisation du quartier, la rareté du foncier à Jerusalem et la forte demande pour les logements neufs, le potentiel de plus-value dans les prochaines années apparaît particulièrement évident. Principaux éléments du cahier des charges Description du bâtiment Standard architectural élevé. Deux entrées par immeuble, avec lobby d’entrée conçu par un architecte d’intérieur. 2 ascenseurs modernes et rapides. Local à vélos pour les résidents. Jardin et aménagement paysager conçus par un architecte paysagiste. Local de rangement pour poussettes. Préparation pour borne de recharge pour véhicule électrique. Installations techniques Connexion électrique triphasée dans les appartements (25x3) et alimentation principale adaptée. Système de climatisation central VRF (technologie avancée, silencieuse et économe en énergie). Préparation pour machine à laver et sèche-linge dans chaque appartement. Prises télévision et communication dans chaque pièce. Installation de plomberie moderne avec système d’eau chaude central. Menuiseries, fenêtres et aluminium Porte d’entrée design de haute qualité pour chaque appartement. Fenêtres et baies vitrées à double vitrage isolant de haute qualité. Volets roulants électriques dans toutes les pièces principales. Stores électriques dans les espaces de vie. Préparation pour moteur électrique sur tous les volets. Revêtements et finitions – Espaces de vie Carrelage en grès cérame haut de gamme dans les dimensions :?80×80 / 100×100. Parquet possible dans les chambres. Plinthes assorties au carrelage. Isolation acoustique et thermique renforcée entre les appartements. Revêtement antidérapant sur les balcons et terrasses. Salle de bains Sanitaires suspendus avec réservoir encastré. Baignoire ou douche moderne selon plan. Robinetterie de qualité (type GROHE ou équivalent). Carrelage mural et sol de qualité supérieure. Cuisine Cuisine moderne haut de gamme comprenant plan de travail et rangements. Évier encastré et robinet design. Préparation complète pour électroménager. Penthouses Terrasse privée sur le toit avec dalle béton et isolation complète. Hauteur sous plafond jusqu’à 3,90 m. Système domotique (maison intelligente). Arrivées d’eau et de gaz sur la terrasse. Piscine privée possible. Préparation pour cuisine extérieure. Volets électriques dans toutes les pièces. Garde-corps en verre sur la terrasse. Points d’électricité supplémentaires. Plafonds décoratifs design. Un emplacement recherché, un projet moderne et un potentiel de valorisation élevé dans l’un des quartiers en plein essor de Jerusalem. Un investissement stratégique Quartier en plein renouveau avec nouvelles infrastructures et commerces Proximité du tramway et des principaux pôles d’activité Forte demande pour les logements neufs dans un quartier limité en foncier Potentiel de plus-value important dans les prochaines années Acheter sur la rue Borochov c’est sécuriser votre futur et investir dans un emplacement rare à Jérusalem. Ne manquez pas l’opportunité de devenir propriétaire dans l’un des projets les plus prestigieux de Kiryat HaYovel. Paiements : 15% a la signature (plus agence et avocat) Le solde a la remise des clés dans 5 ans sans aucune indexation ni interêt

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Jérusalem, Israël
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