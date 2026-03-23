  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue

Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue

Ascalon, Israël
depuis
$1,03M
;
5
Laisser une demande
ID: 35005
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    HaLilac

À propos du complexe

Très bel appartement avec très belle vue

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rez de jardin spacieux
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,17M
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Vous regardez
Quartier résidentiel À la marina d'ashkelon face au kanyon, projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,26M
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur des val…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pièces et penthouses à holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Projet neuf à Holyland Jerusalem, situé dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et à 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène à tout Jérusalem. Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport. Parking et cave pour chaque appartement. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,27M
Penthouse exceptionnel et rare de 176m² avec rooftop de 32m² rue Shabazi en plein cœur de Neve Tzedek ! Niveau inférieur : 3 chambres confortables dont une suite parentale avec balcon privatif de 5 m², 2 salles de bain modernes et un petit salon intime. Niveau supérieur : un superbe rooftop …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller