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Quartier résidentiel Israël, un investissement facile au coeur d'ashdod

Ashdod, Israël
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Quartier résidentiel Israël, un investissement facile au coeur d'ashdod
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ID: 34990
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaZionut, 11 Michael Ohayon

À propos du complexe

Israël un investissement facile, au coeur d'Ashdod, emplacement unique et stratégique Les points forts: -L’emplacement unique en plein coeur d’Ashdod, face à la mairie, des centre commerciaux, de la gare routière, des restaurants, des supermarchés -Des bureaux avec une rentabilité énorme: les bureaux existants sur Ashdod a la City, se louent entre 80 et 100 shekels le mètre (20-25 euros) -Réservation à partir de seulement 15% ( ex: pour un bureau de 87 m2 = 221 850 shekels environ 55 000 euros) -1er achat, financement bancaire exceptionnel 75%, et déjà propriétaire en Israël, financement bancaire intégral ! Situation géographique : https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9 Les métrages vont de 65 m2 á 127 m2 a partir de 1479 000 shekels (environ 370000 euros). Photo réelle de la construction en cours du programme Gan Haïr Ashdod ? Appelez nous   Dov Uzan

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Ashdod, Israël
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