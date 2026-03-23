Quartier résidentiel Israël, un investissement facile au coeur d'ashdod

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Israël un investissement facile, au coeur d'Ashdod, emplacement unique et stratégique
Les points forts:
-L’emplacement unique en plein coeur d’Ashdod, face à la mairie, des centre commerciaux, de la gare routière, des restaurants, des supermarchés
-Des bureaux avec une rentabilité énorme: les bureaux existants sur Ashdod a la City, se louent entre 80 et 100 shekels le mètre (20-25 euros)
-Réservation à partir de seulement 15% ( ex: pour un bureau de 87 m2 = 221 850 shekels environ 55 000 euros)
-1er achat, financement bancaire exceptionnel 75%, et déjà propriétaire en Israël, financement bancaire intégral !
Situation géographique :
https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9
Les métrages vont de 65 m2 á 127 m2 a partir de 1479 000 shekels (environ 370000 euros).
Photo réelle de la construction en cours du programme Gan Haïr Ashdod
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Ashdod, Israël
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