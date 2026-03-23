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Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres

Ascalon, Israël
depuis
$551,760
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ID: 34891
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Proche de la mer, quartier City, proche des commerces

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

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