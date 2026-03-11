Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv
À propos du complexe
Duplex de standing dans le Vieux Nord !
Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre !
100 m² habitables + grande terrasse ensoleillée
Étage d’entrée : salon spacieux, cuisine, toilettes invités et immense terrasse frontale de 20 m²
Étage inférieur :
Suite parentale confortable
Chambre sécurisée (Mamad) + chambre supplémentaire
Salle de bain avec toilettes
Espace supplémentaire idéal pour un bureau ou une salle familiale
Prix : 6,720,000 ILS
Contactez-nous pour plus d’informations et pour organiser une visite. Nous parlons français, anglais et hébreu.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour