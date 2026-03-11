  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !

Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
;
7
Laisser une demande
ID: 34627
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv

À propos du complexe

Duplex de standing dans le Vieux Nord ! Dans un emplacement idéal dans le Vieux Nord, à l’extrémité nord de la rue Sokolov, à quelques pas du parc, du port, des cafés, restaurants et des transports en commun – magnifique duplex de 4 pièces à vendre ! 100 m² habitables + grande terrasse ensoleillée Étage d’entrée : salon spacieux, cuisine, toilettes invités et immense terrasse frontale de 20 m² Étage inférieur : Suite parentale confortable Chambre sécurisée (Mamad) + chambre supplémentaire Salle de bain avec toilettes Espace supplémentaire idéal pour un bureau ou une salle familiale Prix : 6,720,000 ILS Contactez-nous pour plus d’informations et pour organiser une visite. Nous parlons français, anglais et hébreu.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Rasco – rare appartement neuf avec jardin privé dans immeuble rénové - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Vous regardez
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
Situé dans la charmante rue Ruppin, ce bien offre un environnement calme et verdoyant en plein cœur de Tel Aviv. Il se trouve à quelques pas de la plage Gordon et des principaux lieux de divertissement et de loisirs de la ville. Cet appartement spacieux, situé au 3ème étage d'un immeuble int…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Quartier résidentiel Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,36M
Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse disponible au 14- 15 et 18 eme etage a Kiriat Yovel Jerusalem Proche du tramway et commerces Vue degagee Parking et cave inclus Entree immediate Prix a partir de 4.350.00.000sh non compris nos frais d'agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Quartier résidentiel Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
À seulement quelques pas du Shouk HaCarmel, de la rue Shenkin, du boulevard Rothschild et à cinq minutes de marche de la plage ce duplex penthouse unique est situé dans une rue entièrement rénovée, au sein d’un immeuble boutique neuf à l’architecture préservée, au 5ᵉ étage avec ascenseur. C…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller