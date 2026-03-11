  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare

Quartier résidentiel Exceptionnel. luxueux. rare

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
;
6
ID: 34188
ID: 34188
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

À propos du complexe

Exceptionnel – Mini Penthouse de luxe à Tel-Aviv Situé au 24ᵉ étage de la prestigieuse tour Migdal One, au cœur du très recherché Parc Tzameret, ce mini-penthouse d’exception offre un art de vivre rare et exclusif. 7 pièces 380 m² de prestations luxueuses Deux terrasses : • 40 m² • 12 m² Décoré avec raffinement par un architecte d’intérieur, chaque détail a été pensé pour conjuguer élégance, confort et modernité. Immeuble de grand standing : • Gardien 24/7 • Piscine • Salle de sport 4 places de parking 2 caves Un bien rare sur le marché, destiné à une clientèle en quête de prestige, d’espace et d’un emplacement d’exception à Tel-Aviv. en anglais

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

