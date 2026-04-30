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Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,16M
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10/03/2026
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ID: 34231
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Pour plus d'informations, contactez Mardochee Khayat au 0523362121.** Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

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