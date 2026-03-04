  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d'investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$862,125
2
ID: 34006
Dernière actualisation: 03/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au cœur du quartier authentique et recherché de Nahlaot, cet appartement rénové de 54 m² offre une qualité de vie rare à quelques pas du marché Mahane Yehuda et du centre-ville. Situé au 1er étage (20 marches), il se compose d’un salon lumineux avec cuisine américaine, d’une suite parentale, d’une seconde chambre avec balcon de 4m² et de deux salles de bains avec deux toilettes, offrant un confort moderne dans un cadre historique. Baigné de lumière grâce à ses expositions est et sud-ouest, il est actuellement habité comme un 3 pièces mais peut facilement être divisé en deux unités locatives générant environ 8 500 ₪ par mois meublé. Une opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou réaliser un investissement intelligent dans l’un des quartiers les plus demandés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
