Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Au cœur du quartier authentique et recherché de Nahlaot, cet appartement rénové de 54 m² offre une qualité de vie rare à quelques pas du marché Mahane Yehuda et du centre-ville. Situé au 1er étage (20 marches), il se compose d’un salon lumineux avec cuisine américaine, d’une suite parentale, d’une seconde chambre avec balcon de 4m² et de deux salles de bains avec deux toilettes, offrant un confort moderne dans un cadre historique. Baigné de lumière grâce à ses expositions est et sud-ouest, il est actuellement habité comme un 3 pièces mais peut facilement être divisé en deux unités locatives générant environ 8 500 ₪ par mois meublé. Une opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou réaliser un investissement intelligent dans l’un des quartiers les plus demandés.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour