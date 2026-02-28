  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog

Jérusalem, Israël
$971,850
ID: 33998
Dernière actualisation: 28/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

L'appartement est situé à l'entrée de Givat Mordechai, côté boulevard Herzog, près d'Emek hatsvaim et du Jardin botanique. Il se trouve également au pied de la nouvelle station de tramway ,de jardin d enfants et commerces. Appartement de 4 pièces avec une surface de 95 m2 inscrit , 3 chambres a coucher dont le mamad (chambre sécurisée) .. Il dispose de 2 salles de bains et d'un balcon de 12 m2 avec belle vue dégagée. Une cave et une place de parking (sous réserve de disponibilité) L'appartement nécessite des travaux de rénovation avec un fort potentiel. Disponible immédiatement.

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
