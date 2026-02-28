Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
L'appartement est situé à l'entrée de Givat Mordechai, côté boulevard Herzog, près d'Emek hatsvaim et du Jardin botanique.
Il se trouve également au pied de la nouvelle station de tramway ,de jardin d enfants et commerces.
Appartement de 4 pièces avec une surface de 95 m2 inscrit , 3 chambres a coucher dont le mamad (chambre sécurisée) .. Il dispose de 2 salles de bains et d'un balcon de 12 m2 avec belle vue dégagée.
Une cave et une place de parking (sous réserve de disponibilité)
L'appartement nécessite des travaux de rénovation avec un fort potentiel.
Disponible immédiatement.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
