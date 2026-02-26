  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$9,41M
;
9
ID: 33955
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Rue Yismach Melech, à Kfar David, somptueux penthouse baigné de lumière. Immense salon, terrasse de 250 m² avec une vue tout simplement spectaculaire sur la Vieille Ville et ses remparts. Grande salle à manger, cuisine ouverte moderne, 3 suites. Maison intelligente, 2 places de parking privées et cave.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries

Complexes similaires
Quartier résidentiel Affaire. prevoir renovation complete. superbe location.
Raanana, Israël
depuis
$2,16M
Quartier résidentiel Tres rare. vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Vous regardez
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Cette propriété luxueuse dans les prestigieuses Yoo Towers de Tel Aviv offre une expérience de vie exceptionnelle grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Créée par la célèbre architecte Orly Shrem, l'appartement s'étend sur 313 m2 à un étage élevé de l'emblématique imme…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – ramot alef, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$846,450
Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m2 – Ramot Alef, Jérusalem 2eme étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m2 au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Expo…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement
Netanya, Israël
depuis
$105,023
Pour independant ou investissement !!! Au coeur de Natanya / rue Smilansky - bureau 30 m2, 1er etage + ascenseur, immediat
Agence
Immobilier.co.il
Realting.com
