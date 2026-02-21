  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse 5 étoiles

Quartier résidentiel Penthouse 5 étoiles

Jérusalem, Israël
depuis
$2,32M
;
10
ID: 33833
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Penthouse de rêve 5 pièces 140 m2 + Terrasse Soucca 30 m2 Étage 23 sur 24 Vue panoramique imprenable sur tout Jérusalem et sur la vieille ville. 2 Suites parentales avec salle de douche privée dont une avec terrasse supplémentaire. Parquet véritable dans tout l'appartement Chauffage au sol avec commande indépendante dans chaque pièce. Climatisation centralisée. Cuisine américaine haut de gamme. Tout l'appartement est inondé de lumière naturelle. Immeuble de luxe avec lobby type hôtel 5 étoiles. 4 ascenseurs dont 2 de Chabath. Salle de sport dans l'immeuble. Cave. 2 parking privés

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse 5 étoiles
Jérusalem, Israël
depuis
$2,32M
