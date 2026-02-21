  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel À la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Quartier résidentiel À la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue

Ascalon, Israël
depuis
$1,03M
;
5
Laisser une demande
ID: 33824
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un tres bel appartement avec tres belle vue

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$874,665
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Vous regardez
Quartier résidentiel À la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalon, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. LOUE MEUBLE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Magnifique maison mitoyenne plain pied 5 pieces comme neuve ! Entrée privée de la rue, 4 orientations, environ 165m2 brut, immense jardin très verdoyant tout autour de la maison, grand salon spacieux, cuisine américaine investit, très belles prestations, suite parentale avec dressing et sall…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Dans le projet BSR Sarona Nouveauté en vente exclusive Superbe appartement 4 pièces avec vue imprenable sur le parc Sarona 103 m² + terrasse ensoleillée de 9 m² 21e étage Orientation sud et est Mamad Parking souterrain Salle de sport de luxe, club résidentiel, système de sécurité et hall d'e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller