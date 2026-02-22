Quartier résidentiel Magnifique

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$617,595
ID: 33807
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

3 p a la marina avec belle vue mer, decore par architecte d'interieur, tres belles prestations

Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya
Netanya, Israël
depuis
$771,210
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$564,300
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem - mamilla
Jérusalem, Israël
depuis
$2,79M
Quartier résidentiel 2 pièces nouvel immeuble luxueux centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Au cœur du quartier recherché de Florentine, dans une rue en plein renouveau urbain et à proximité immédiate des cafés, restaurants, transports et du futur métro, découvrez cet appartement idéal pour vivre ou investir. Caractéristiques du bien • 2 pièces • Terrasse de 17m²permettant de prof…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,48M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d’exception. Surfa…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Luxueux
Ascalon, Israël
depuis
$1,11M
penthouse rare sur ashkelon avec piscine 150m2habitable 150m2 de terrasse immeuble neuf petit immeuble
Immobilier.co.il
