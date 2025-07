Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem

Duplex unique et calme, avec une vue dégagée et verdoyante sur la Vieille Ville et la ville nouvelle. Plafonds hauts. Étage 1 : salon spacieux, cuisine, coin repas, une chambre et une salle de bain. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale, 2 salles de bain, grand espace bureau. Surface : 180 m² 6 pièces Terrasses : 65 m² (la grande terrasse est casher pour Souccot) Chauffe-eau solaire Climatisation Chauffage Meublé partiellement Pas de parking Situé au 2e étage, environ 20 marches