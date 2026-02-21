  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem

Appartement 5 pièces - 166m2 – givat shaoul jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
20/02/2026
$1,94M
21/05/2025
$1,74M
;
5
ID: 26089
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 5 pièces - 166m2 – Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12 m2 – (soucca 4m2), 5eme étage Séjour- salle à manger, cuisine 4 Chambres (mamad) 3 s.bains, 3 wc Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicape Prix : 6.200.000 shekels (Ce prix n’inclut pas notre commission d’agence) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez nous sans attendre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

