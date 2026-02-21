  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Appartement luxueux et meublé de 2 pièces au centre de tel aviv

Quartier résidentiel Appartement luxueux et meublé de 2 pièces au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
ID: 33845
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

Annonce exclusive – À louer par BLUZ TLV ❤️???????? Un luxueux appartement de charme de 2 pièces entièrement meublé Situé en plein cœur de Tel Aviv, près du boulevard Rothschild et de la Grande Synagogue, à quelques pas de Neve Tzedek et de la plage. ???? Spacieux appartement d'une chambre avec un agréable balcon ???? Env. 65 m² + balcon ???? Entièrement meublé et décoré avec goût – prêt à emménager ???? Parking disponible ???? Immeuble neuf et prestigieux (achevé en 2025) ???? Portier 24h/24 et 7j/7, hall d'entrée élégant et salle de sport ???? Entrée immédiate – bail d'un an minimum ???? Réservé aux locataires de qualité ???? Loyer mensuel : 13 500 ₪ ???? Charges : 1 260 ₪/mois ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pour toute demande de renseignements ou pour planifier une visite, contactez : Erez Blumenthal 052-553-8012 BLUZ TLV - Immobilier de luxe Numéro de licence d'agent : 3183692

Tel-Aviv, Israël
