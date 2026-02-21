Quartier résidentiel Appartement luxueux et meublé de 2 pièces au centre de tel aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Annonce exclusive – À louer par BLUZ TLV ❤️????????
Un luxueux appartement de charme de 2 pièces entièrement meublé
Situé en plein cœur de Tel Aviv, près du boulevard Rothschild et de la Grande Synagogue, à quelques pas de Neve Tzedek et de la plage.
???? Spacieux appartement d'une chambre avec un agréable balcon
???? Env. 65 m² + balcon
???? Entièrement meublé et décoré avec goût – prêt à emménager
???? Parking disponible
???? Immeuble neuf et prestigieux (achevé en 2025)
???? Portier 24h/24 et 7j/7, hall d'entrée élégant et salle de sport
???? Entrée immédiate – bail d'un an minimum
???? Réservé aux locataires de qualité
???? Loyer mensuel : 13 500 ₪
???? Charges : 1 260 ₪/mois
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pour toute demande de renseignements ou pour planifier une visite, contactez :
Erez Blumenthal
052-553-8012
BLUZ TLV - Immobilier de luxe
Numéro de licence d'agent : 3183692
