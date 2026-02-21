  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Givat havradim limit rehavia

Quartier résidentiel Givat havradim limit rehavia

Jérusalem, Israël
depuis
$3,135
20/02/2026
$3,135
10/07/2025
$2,809
;
5
Laisser une demande
ID: 26722
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Rehavia rue tchernekovsky limitrophe Givat Avradim 4 pieces de 95 m2 avec terrasse soucah et jardin 3 chambres a coucher 2 salles de bains immeuble neuf . parking et cave .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, endroit calme, grand jardin, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Superbe appartement rénové avec des prestations haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,43M
Quartier résidentiel Penthouse flambant neuf occupant tout un étage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces 112m2 - bayit vegan, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Vous regardez
Quartier résidentiel Givat havradim limit rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$3,135
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ???? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Quartier résidentiel À vendre – appartement rénové 3 pièces dans immeuble neuf rue lilienblum, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Dans un immeuble neuf, rue Lilienblum, à proximité immédiate de Neve Tzedek, du boulevard Rothschild et de Nahalat Binyamin. Appartement 3 pièces, 72 m² habitables. Balcon en façade vue dégagée * Appartement lumineux, bien agencé * Séjour spacieux et ouvert sur l’extérieur. * Finitions …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
3 pcs dans le nouveau quartier de ir ayain
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller