  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff

Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
;
5
ID: 33711
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre du projet TAMA 38, 2 Pièces, 51 m² Balcon : 6 m² donnant sur l’arrière, au calme 6ᵉ étage avec ascenseur Avec chambre de sécurité (Mamad) Un bien rare qui allie emplacement central, calme et prestations modernes. Nouveau prix : 3 750 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$815,100
Ascalon, Israël
depuis
$815,100
A ne pas manquer !, bonne affaire, calme, grand, neuf
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée Superbe appartement 4 pièces situé au 6ᵉ étage, offrant un intérieur spacieux de 101,5 m² et un balcon de 12 m², idéal pour profiter de l’extérieur et de la lumière naturelle. Caractéristiques : Surface intérieure : 101,5 m² Balcon :…
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Quartier résidentiel Bureau d'angle lumineux de 176 m² à louer – talpiot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Situé au 3e étage d'un immeuble neuf sur la rue Hatnoufa, ce spacieux bureau d'angle de 176 mètres carrés offre une luminosité exceptionnelle grâce à ses nombreuses fenêtres et une vue dégagée. Livré brut, il est entièrement modulable selon vos besoins, idéal pour un centre de soins, des bur…
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$846,450
Un des rares Penthouses en toute première ligne du lac 8ème et dernier étage 2 places de parking privées 2 ascenseurs dont un de chabbat climatiseur central inverseur dans chaque pièce 2 toilettes et 2 douches suite parentale avec douche et toilettes. spacieux 5 pièces de 128 mètres carrés…
