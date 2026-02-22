  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya

Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya

Nahariya, Israël
depuis
$564,300
;
12
ID: 33743
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Dans un petit immeuble rue Hertzl du quartier prisé d'Ein Sara à Nahariya Dupleix .. comme une petite villa, comprenant, * au Rez-de-chaussée : séjour lumineux, 2 chambres avec accès terrasse * A l'étage : 2 chambres spacieuses, Suite parentale avec douche et accès terrasse d'environ 20 m² * Vue dégagée apaisante Proche des crèches et des écoles et du centre-ville L'alliance parfaite entre ville, famille et qualité de vie

Nahariya, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement flambant neuf avec balcon au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$376,200
Quartier résidentiel Tres rare en centre ville de raanana. piscinable
Raanana, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
