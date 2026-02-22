Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$1,646
1
ID: 33425
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À louer en location longue durée à Arnona, Jérusalem, ce charmant appartement entièrement meublé de 2,5 pièces offre un cadre de vie confortable et calme dans l’un des quartiers résidentiels les plus recherchés de la ville. D’une surface d’environ 50 m², il se compose d’un salon lumineux avec cuisine ouverte donnant sur une petite terrasse, d’une belle chambre à coucher et d’une pièce supplémentaire idéale comme bureau ou chambre d’appoint. Situé au 2ᵉ étage sans ascenseur (25 marches), l’appartement bénéficie d’une excellente luminosité, d’un environnement paisible et d’un parking dans l’immeuble. À proximité des écoles, des transports et du centre commercial Tsomet Habankim, il convient parfaitement à une personne seule ou un couple recherchant un appartement prêt à vivre à Jérusalem. Disponible immédiatement. Loyer : 5 250 ₪ / mois.

Jérusalem, Israël
Jérusalem, Israël
depuis
$1,646
