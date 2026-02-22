Quartier résidentiel Appartement rénové et lumineux à louer à arnona - jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À louer en location longue durée à Arnona, Jérusalem, ce charmant appartement entièrement meublé de 2,5 pièces offre un cadre de vie confortable et calme dans l’un des quartiers résidentiels les plus recherchés de la ville. D’une surface d’environ 50 m², il se compose d’un salon lumineux avec cuisine ouverte donnant sur une petite terrasse, d’une belle chambre à coucher et d’une pièce supplémentaire idéale comme bureau ou chambre d’appoint.
Situé au 2ᵉ étage sans ascenseur (25 marches), l’appartement bénéficie d’une excellente luminosité, d’un environnement paisible et d’un parking dans l’immeuble. À proximité des écoles, des transports et du centre commercial Tsomet Habankim, il convient parfaitement à une personne seule ou un couple recherchant un appartement prêt à vivre à Jérusalem.
Disponible immédiatement.
Loyer : 5 250 ₪ / mois.
