  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme

Raanana, Israël
depuis
$1,13M
;
7
ID: 33443
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Dans une des rues les plus recherchees de Raanana . joli appartement de 5 pieces situe au 2e etage Cote Ouest :. terrasse 12 m2 et une deuxieme de 6 m2 depuis la chambre. Pas de mamad.. miklat au rez de chaussee tres bien entretenu. L immeuble est en retrait de la rue . petit jardin de chaque cote ou il est possible de mettre sa soucca. Parking. parking . A voir

Raanana, Israël
