  4. Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Aviv, Israël
$2,95M
ID: 33399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au 3, rue Zion Boulevard, une adresse prestigieuse et très recherchée. Un appartement unique, spacieux, lumineux et magnifique ! Au 5ème étage, cet appartement bénéficie d'une excellente circulation sur quatre axes ! Un appartement de 5 pièces offrant un fort potentiel et une disposition idéale. Surface construite de 146,5 m²* (brut). Un balcon de 12 m² sera ajouté. Et un vestibule de 9 m². Décision du comité prise ! Un immeuble de standing intimiste de seulement 6 appartements. Deux places de parking standard au sous-sol. Ascenseur direct. Abri.

Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$573,705
Quartier résidentiel A vendre beau 3 pièces entierement rénové 71m2 – centre-ville, jérusalem - 4eme étage, terrasse 7m2,
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement opt…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
La Résidence Zamenhof est une propriété extraordinaire qui incarne la confidentialité, le luxe et le confort au plus haut niveau. Située dans le quartier paisible et pastoral de Herzliya B, à proximité du prestigieux Kfar Shmaryahu, elle bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des qu…
Agence
Immobilier.co.il
