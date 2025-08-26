  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Or Aqiva
  4. Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !

Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !

Or Aqiva, Israël
depuis
$1,20M
26/08/2025
$1,20M
14/07/2025
$1,12M
;
7
Laisser une demande
ID: 26837
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Or Aqiva

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera et environs vous présente un projet immobilier de prestige à Or Akiva, dans le très recherché quartier résidentiel « Or Yam ». Située à côté de Césarée, à seulement quelques minutes de Hadera, la ville d’Or Akiva bénéficie d’un emplacement stratégique alliant tranquillité, accessibilité et qualité de vie et accueille chaleureusement de plus en plus de francophones. Ce projet neuf haut-de-gamme, en fin de construction, propose au total 13 biens exclusifs : Maison mitoyenne : ✅ Maison de 5.5 pièces sur 3 étages de 180 m², ✅ Terrain de 225 m², 80 m² de terrasse, ✅ Roof top d'environ 70 m² ! ✅ Possibilité de créer un studio d'environ 17 m², ✅ Deux places de parking ! ✅ A partir de 4.450.000 NIS. Duplex avec jardin : ✅ Plusieurs magnifiques duplex de 5 pièces avec jardin, comme une maison privée, ✅ Environ 200 m² construits, sur un terrain d'environ 212 m², ✅ Au rez-de-chaussée : un espace de vie spacieux avec un beau jardin, ✅ À l’étage : un espace nuit avec 4 belles chambres à coucher dont une suite parentale XL, et une pièce sécurisée, ✅ Une cave, ✅ Deux places de parking ! ✅ A partir de 4.200.000 NIS. Penthouse : ✅ Plusieurs superbes penthouses de 5 pièces, à partir de 134 m², ✅ Un salon spacieux avec de grandes ouvertures, ✅ Une suite parentale XL, ✅ Trois chambres à coucher supplémentaires, ✅ Une terrasse ensoleillée de 75 m² avec une vue dégagée ! ✅ Un accès à la terrasse depuis chaque pièce de l'appartement ! ✅ Deux places de parking, ✅ A partir de 4.000.000 NIS. Livraison prévue : Octobre 2025 BZH. Points forts du projet : - Seulement 13 appartements, projet unique ! - Prestations de très haut standing, - Quartier familial neuf, calme et verdoyant, très demandé, avec des commerces à proximité, - Proximité immédiate de Césarée et des axes routiers principaux (Routes 2 et 4), - À 10 minutes environ des plages et à environ 40 minutes de Tel-Aviv ou Haïfa. Promoteur réputé pour la qualité de sa construction, Garantie légale de construction, Excellent cahier des charges, incluant les climatisations et une belle cuisine. Dernières normes de sécurité. Devenez propriétaire d’un magnifique appartement flambant neuf déjà construit ! Réalisez votre acquisition en Israël à distance en toute sérénité ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui – RE/MAX Hadera et environs Beezrate Hashem, Beya’had Nénatséa’h !

Localisation sur la carte

Or Aqiva, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$942,000
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, bel appartement, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$876,000
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$846,000
Quartier résidentiel Investi, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, neuf, magnifique, projet de qualite
Bat Yam, Israël
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,20M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,55M
En plein centre de Jerusalem , résidence luxueuse tres beau penthouse de 175 m2 avec 62 me terrasse vue panoramique a couper le souffle. hauteur sous plafond . double parking + cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$660,000
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$771,000
Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller