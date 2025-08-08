  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !

Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
08/08/2025
$1,19M
14/07/2025
$1,11M
;
6
ID: 26908
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face a la mer Prestations : -3 mètres de hauteur sous plafond -Sol 80/80 -10 mètres linéaire de cuisine -volets roulants électriques Penthouse en duplex avec piscine privée

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël

