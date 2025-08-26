  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Michkenot ahouma

Quartier résidentiel Michkenot ahouma

Jérusalem, Israël
depuis
$987,000
26/08/2025
$987,000
14/07/2025
$924,161
;
6
Laisser une demande
ID: 26964
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Tres beau projet de 5 pimmeuble boutique de 6 etage avec un choix de plusieurs appartement du 2 pieces au penthouse. avec un emplacement de rêve a proximite des transports en commun( le tramway , le fameux train reliant jerusalem a l aéroport Ben Gurion ) le marche mahane yeouda . et le Parc Saker .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,20M
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$708,000
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Quartier résidentiel A proximité de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,61M
Vous regardez
Quartier résidentiel Michkenot ahouma
Jérusalem, Israël
depuis
$987,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Quartier résidentiel En plein coeur de kiriat menahem -kiriat yovel .
Jérusalem, Israël
depuis
$974,400
Projet Résidentiel sur kiriat Menahem limitrophe kiriat yovel compose de 2 tours de 31 etage et 3 immeubles de 9 etages , le projet se situe au pied du nouveau Tramway. Grand choix d appartement du 3 pieces au penthouse . parking pour chaque appartement . Echeancier Flexible avec des facil…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$921,000
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller