Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"

Ashdod, Israël
$930,000
26/08/2025
$930,000
14/07/2025
$870,790
6
ID: 26950
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Nouveau programme en cours de construction a "Ashdod Park", nouveau quartier avec plus de 2700 appartements en construction ainsi que toutes les infrastructures nécessaire. Chaque appartement avec balcon, parking sous terrain et climatisation. Possibilité de payer 10% et le solde 3 mois avant la livraison, sans indexations ni interêts

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël

